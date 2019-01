Já foram identificadas pelo Governo, em 13% das pedreiras que dependem do Estado central - 191 casos -, "situações críticas", avança o Expresso, após ter tido acesso ao primeiro levantamento exaustivo das maiores pedreiras existentes em Portugal continental.

Recorde-se que depois de o acidente em Borba ter feito cinco vítimas mortais, o Governo colocou em ação “o Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”, decretado pelo Ministério do Ambiente.

O semanário avança que, do total das explorações em situação crítica para pessoas e bens externos à atividade, 77 estão localizadas a Norte do país, 32 no Centro, 24 em Lisboa e Vale do Tejo, 55 no Alentejo e outras três no Algarve.

O Expresso sabe ainda que no que diz respeito às “medidas preventivas”, 24 são mesmo para evitar o "colapso ou abatimento de caminhos públicos, estradas municipais ou estradas nacionais".