Esta sexta-feira, morreu o músico brasileiro Marcelo Yuka, aos 53 anos, no Rio de Janeiro. Marcelo foi baterista, principal compositor e líder dos O Rappa - uma das principais bandas brasileiras de reggae-rock dos anos 90.

A informação foi divulgada ontem, sexta-feira, por fontes médicas.

Marcelo Yuka era o seu nome artístico, uma vez que o verdadeiro é Marcelo Fontes do Nascimento e, no início deste ano, o artista foi internado em estado grave, com quadro de infeção generalizada após ter sofrido um acidente vascular