"Fui muito enganada. Sempre meti as mãos no fogo por ela, mas agora não tenho dúvidas de que tem alguma coisa a ver com a morte do meu irmão", foram estas as palavras de Júlia Grilo, irmã do triatleta Luís Miguel Grilo que, na semana passada, encontrou mais documentos que provam que esta matou o seu irmão, um seguro de vida.

A irmã do triatleta está agora à frente da empresa de informática que era do irmão e tem vindo a descobrir, ao longo dos tempos, documentos que provam que Rosa Grilo ia lucrar com a morte do marido. "Ela ia receber à volta de 400 mil euros com a morte do meu irmão", contou Júlia numa entrevista à SIC. "Há um seguro que paga a casa na totalidade", disse ainda.

Júlia Grilo explicou que, após o desaparecimento do irmão, a sua cunhada, Rosa Grilo, fez transferências de dinheiro da empresa para várias contas pessoais. A irmã do triatleta garantiu que todas essas provas já foram entregues à Polícia Judiciária.

Além da situação do dinheiro, Júlia contou também ao canal de televisão que a cunhada pretende agora tirar-lhe a tutela do seu sobrinho, de apenas 12 anos, que ficou entregue à tia após a morte do pai e a prisão da mãe: "Ela, no início, entregou-me o menino. Mais tarde, disse que a guarda era partilhada com o pai dela".

Recorde-se que Luís Miguel Grilo tinha sido visto pela última vez no dia 16 de julho enquanto treinava em Cachoeiras, perto de Vila Franca de Xira e, segundo a Polícia Judiciária, o corpo foi encontrado num caminho de terra batida em Alcôrrego por um popular que fazia uma caminhada.

O corpo estava em avançado estado de decomposição com um saco de plástico na cabeça e sinais evidentes de violência.