O início deste fim de semana não traz boas notícias. Para este sábado, a previsão é de chuva e queda de neve nas terras altas das regiões Norte e Centro do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Lisboa, o céu vai estar, na generalidade, muito nublado e estão previstos períodos de chuva e aguaceiros durante todo o dia, mas em especial durante a tarde.

Relativamente às temperaturas mínimas, vai registar-se um aumento dos valores, mas ainda assim vai sentir-se frio.

No Porto, o IPMA prevê céu muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros que, por vezes podem fortes até final do dia. Além disso, há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada.

As temperaturas máximas vão fixar-se nos 18 graus em Faro, 15 graus em Lisboa e 14 no Porto.