O Benfica conseguiu na noite desta sexta-feira um suado triunfo no recinto do Vitória de Guimarães, por 1-0, na primeira jornada da segunda volta do campeonato. Um golo solitário de Seferovic, avançado internacional suíço, aos 81 minutos, valeu a vitória aos encarnados.

Numa partida muito disputada a nível físico, mas com poucas oportunidades para cada lado, acabou por ser um suplente a decidir. Seferovic, que vinha a ser titular nos últimos jogos devido à indisponibilidade de Jonas, começou desta feita no banco, com Castillo a surgir como titular no Estádio D. Afonso Henriques. Lançado aos 71', precisamente para o lugar do chileno, o suíço viria a fazer o resultado apenas dez minutos depois, após um passe tremendo de Gabriel a rasgar a defesa vimaranense a encontrar André Almeida, que depois cruzou de forma perfeita para Seferovic encostar.

Ao conquistar a quarta vitória nos quatro jogos sob o comando de Bruno Lage, as águias voltaram assim a reduzir para cinco os pontos de diferença em relação ao FC Porto, que pouco antes havia igualmente saído vencedor de Chaves (1-4), subindo novamente para o segundo lugar, que haviam perdido momentaneamente com o triunfo do Braga na Madeira, frente ao Nacional (0-3). Na terça-feira, Benfica e FC Porto encontram-se em Braga para decidir o primeiro finalista da Taça da Liga.