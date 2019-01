A extraordinária cena em que Maria Stuart se encontra finalmente com a sua prima Isabel i, rainha de Inglaterra, é o coração de “Maria, Rainha dos Escoceses” (“Mary Queen of Scots”, no original), épico histórico de Josie Rourke que retrata o preço do poder, traçando paralelismos com temas contemporâneos. Para as atrizes que interpretaram as monarcas, ambas já detentoras de nomeações aos Óscares - Saoirse Ronan é Maria Stuart, governante da Escócia, e Margot Robbie a rainha inglesa Isabel i -, este foi um encontro carregado de emoções que jamais esquecerão. O filme estreou--se ontem nas salas portugueses.

Comecemos por falar sobre a cena-chave que têm juntas, quando as duas rainhas finalmente se encontram. Falem-nos sobre ela…

Margot Robbie (MR): O plano das filmagens ficou partido. Primeiro tiveram lugar em Inglaterra, depois a equipa seguiu para a Escócia e filmou tudo o que ali teve lugar, e depois tivemos esse encontro ficcional, que calhou ter coincidido com o último dia de filmagens para mim e o primeiro para a Saoirse. Por isso, logo para começar foi um dia com uma forte carga emocional no set de filmagens. Mas, além disso, havia tanta ansiedade em relação a esse momento - tratava-se de um momento crucial daquilo que estávamos a tentar representar na tela e a ansiedade foi muito grande tanto para mim como para ela desde que embarcámos nesta viagem. Saoirse tem estado a pensar nesta personagem há seis anos - ela está ligada a esta produção desde que tinha 18 anos, e eu tinha já feito todo o percurso imaginando-a até àquele momento, com uma obsessão com a Maria todo aquele tempo, e vê-la finalmente diante de mim foi incrível de um ponto de vista emocional, e acabámos simplesmente por nos olharmos fixamente, como que gritando.

Então, até esse momento ainda não tinham estado em personagem uma diante da outra?

MR: Não nos tínhamos ainda conhecido em personagem até aí. Tínhamos lido brevemente as cenas durante os ensaios, mas não aprofundámos a coisa, deixámos para o dia de filmagens porque sabíamos que iria resultar. Mantivemo-nos longe uma da outra durante toda a filmagem até esse momento e nem sequer nos cruzámos em personagem, por isso, foi um momento de revelação e muito emocional. Eu quase me esqueci de que tinha câmaras em volta - esqueci tudo isso.

Qual foi a ideia por trás dessa abordagem?

MR: Há uma ansiedade muito grande que se cria no filme: elas vão encontrar--se? Mas é possível que não se encontrem? E elas estão sempre a tentar fazê--lo, mas são desencorajadas pelos seus conselheiros e, por isso, o nervosismo vai crescendo. E, falando de um ponto de vista histórico, é verdade que nunca chegaram a encontrar-se, mas foi essa a razão por que a representação dessa cena era um momento tão importante. Josie (Rourke, a realizadora) fala sobre aquele encontro em “Heat” quando Robert De Niro e Al Pacino ficam frente a frente, e o que vemos são aquelas duas pessoas que têm estado num jogo do gato e do rato há muito e que finalmente se encontram. No nosso filme, Maria e Isabel têm estado a jogar um intricado xadrez político há tanto tempo que cada jogada está impregnada de uma enorme tensão, e a possibilidade de finalmente se enfrentarem cara a cara nesse momento é mais do que uma reunião de trabalho - é a sua própria irmandade que está em causa.

Saoirse Ronan (SR): A abordagem tinha a ver com imagem e com o quão mais forte a ideia de imagem era naqueles tempos, porque tudo o que tinham eram cartas e retratos. Eu havia passado tanto tempo a imaginar como se iria parecer a Margot enquanto Isabel e até mesmo como é que ela haveria de interpretá-la que, ao estar com ela no mesmo espaço, isso levou a que o sentisse com a mesma intensidade que Maria teria sentido caso se tivesse encontrado com Isabel, como acontece na nossa história.

Margot, tu chegaste a “Maria, Rainha dos Escoceses” depois de “Eu, Tonya”, e Saoirse, tu tinhas feito “Lady Bird”. Pensam que as perceções quanto a protagonistas masculinos e protagonistas femininos se tem vindo a alterar e os papéis que vos estão a ser oferecidos também estão a mudar?

SR: Acho que sim, e acho que tem de haver uma reanálise da ideia do protagonista masculino também. Portanto, sim, está a mudar, mas acredito que ainda há bastante margem para que as coisas se equilibrem mais, mas é excitante pensar no destino para onde nos estamos a dirigir.

MR: É incrível pegarmos num guião e depararmo-nos com um grande papel feminino. Há alguns anos, não era costume eu dar com um guião em que não ficasse com vontade de interpretar o papel do homem, por isso é ótimo encontrar agora guiões em que chega a haver dois excelentes papéis para mulher. Imagina como foi pegar no guião de “The Favourite”, onde há três papéis fantásticos para mulheres tantos nos protagonistas como nos papéis secundários. É um momento entusiasmante e estou feliz por estar a vivê-lo.

Vemos hoje artigos na imprensa tabloide em que estão a tentar representar Meghan, a duquesa de Sussex, como Catherine, a duquesa de Cambridge…

SR: Andam a dizer que há uma guerra entre elas, o que é uma patetice.

MR: Estão sempre a colocar as mulheres umas contra as outras nesse género de artigos....

O vosso filme é também algo nessa linha - os homens de ambas as cortes a tentarem criar uma rivalidade entre as rainhas?

SR: Sim, é. Os lordes à volta de Maria e Isabel pintam-nas como inimigas uma da outra e tentam infiltrar essa noção no pensamento das duas rainhas, na forma como se encaram uma à outra. São tudo sementes que são semeadas por William Cecil (Guy Pearce) e para Maria, no norte, é Moray (James McArdle) e os outros lordes da corte. E a questão é que foi maravilhoso para mim trabalhar com um grupo de mulheres, porque as mulheres trabalham muito bem juntas - é divertido e, com alguma frequência, é um espaço realmente seguro e de confiança para se estar. E a confiança que senti ao trabalhar com a Margot e com as quatro Marys (as aias da rainha) foi a confiança que é necessária para que consigas descolar de ti mesma porque estás respaldada pelas tuas irmãs.

MR: Sim, porque te sentes apoiada.

O filme é sobre a força feminina e o custo de se ser forte. O que estariam dispostas a fazer pelas vossas carreiras?

MR: Espero conseguir manter as minhas prioridades em ordem e não acabar numa posição como a de Isabel, em que tudo é sacrificado, mas obviamente é uma situação muito diferente.

SR: Isto não é uma forma de nos fazermos passar por vítimas, dar uma de mártires ou alguma coisa do género, mas os horários a que és submetido enquanto ator podem ser bastante pesados. Por isso, passas muito tempo longe da tua família e amigos, e isso é algo que os membros da equipa e os atores, bem como os músicos, e toda essa gente que tem rotinas maradas, vivenciam, e penso que muitos de nós estamos dispostos a fazê-lo - tens estes meses muito intensos em que vives numa bolha com toda a gente e depois regressas a casa. Portanto, acho que isso é, de certo modo, um compromisso.

MR: Sim, perdemos uma série de casamentos e passamos muitos aniversários sozinhos, num quarto de hotel, coisas desse género.

SR: Mas não somos mineiros… (risos)

MR: Exato. Na minha opinião, temos a felicidade de ter o melhor trabalho do mundo e não consigo imaginar outro que eu mais gostasse de fazer, por isso, vale certamente a pena.

Isabel e Maria foram já interpretadas por várias atrizes famosas no passado. Podem falar sobre como se prepararam para estes papéis? E Margot, és a segunda atriz australiana a representar Isabel (depois de Cate Blanchett), portanto, parece-te que há alguma qualidade nos australianos que ajuda a representar este papel?

MR: (risos) Bem, fomos colonizados pela Inglaterra, por isso, talvez haja algo que vem daí. E, na verdade, eu tenho um sobrenome escocês…

SR: Talvez devesses ter representado a Maria, afinal .(risos)

MR: Isso foi uma desatenção. (risos) Mas note que há um velho legado de fantásticas atrizes que interpretaram Isabel e eu sinto-me realmente indigna no que toca a integrar esse lote, e foi com grande hesitação que me comprometi com este projeto, isto no começo. Não apenas por essa razão, mas porque não me parecia que fosse ser capaz de descobrir uma forma de interpretar a rainha, primeiramente por não encontrar o que pudesse ter em comum com ela. A viagem foi incrível e estou tão feliz que Josie me tenha persuadido a embarcar nela... Mas parte da preparação passou por me resguardar de ir ver as versões de outras intérpretes de Isabel. Acho que isso me teria deixado completamente nervosa.

SR: Eu estou ligada ao filme há anos e tive muito tempo para pensar sobre Maria e ler sobre ela, e ir até à Escócia, e quando estava muito próximo o início das filmagens, foi então que li o livro de John Guy (“My Heart is My Own: The Life of Mary Queen of Scots”), e aí adquiri uma noção muito forte de quem foi Maria e de todo o mundo do qual ela fazia parte. E há tantas personagens que entravam e saíam - elas entravam na corte, desapareciam, regressando por entre fogo-de-artifício -, e, por isso, pareceu-me um tempo bastante dramático para se viver, o que realmente me ajudou a compreendê-lo. Além disso, trabalhar na parte do movimento e da fisicalidade de Maria com Wayne McGregor, o coreógrafo, também foi muito útil.

Sente que poderia interpretá-la com 18 anos?

SR: Poderia tê-lo feito, mas seria uma versão diferente dela, certamente, e a beleza deste papel é que ela tinha uma enorme vida e muitas coisas a acontecer em cada etapa do seu percurso, ao ponto de ser possível fazer um filme sobre cada uma delas: ela a deixar a Escócia quando tinha cinco anos e ter estado durante 12 na corte francesa, ou a versão que fizemos, ou quando esteve em prisão domiciliária, ou apenas sobre o dia da execução. Poderíamos tê-lo feito de tantas formas diferentes.

Saoirse, foi necessário aprender francês para este papel?

Sim, foi. Tive um professor fantástico que não me deixava esquivar a nada. (risos) Eu a pensar que até estava a sair--me bem e ele: “No, no, repete!” Ajudou--me muito.

Margot, já disse anteriormente que não estava plenamente convencida de que conseguiria conectar-se com a rainha. Arranjou uma forma de o fazer?

Sim, definitivamente. E não senti esse medo neste papel - costumo ter essa espécie de surto em qualquer um. Começo sempre a dizer “não compreendo esta personagem, nunca vou conseguir encontrá-la”, e depois consigo. Podemos sempre começar do instinto básico, humano, e encontrar o caminho a partir daí, parece-me.

Os vestidos e os corpetes que se usavam na altura eram muito apertados e, claro, vocês usaram-nos nos filmes. Pensam que, de certa forma, aquelas roupas influenciavam a visão delas da própria vida?

MR: Elas eram inibidas de muitas maneiras, mas acho que Isabel também usou a forma como se vestia e apresentava em sua vantagem. Como se vê no filme, à medida que ela foi envelhecendo, as suas roupas foram ficando cada vez maiores, ao ponto de ninguém poder estar a menos de um metro dela - acho que ela o fez de forma propositada, para manter as pessoas longe. Mas sem dúvida que ela entendeu o poder da imagem - podemos encontrar paralelismos entre as roupas normalmente usadas para vestir a Virgem Maria e as que escolhia para si própria. Construiu a imagem da Rainha Virgem, que agradava tanto aos católicos como aos protestantes, o que denota muita inteligência. E também foi muito astuta em termos de marketing, tendo até criado uma espécie de franchising de si própria, uma vez que enviava bordados da sua imagem às pessoas para que pudessem replicá-los através de bordados e guardá-los em casa.

A Margot teve de interpretar cenas em que Isabel é mostrada de uma forma muito pouco atraente, e teve de usar maquilhagem e próteses. Como se sentiu a olhar para o espelho nesses dias?

MR: Na verdade, adorei.

Foi libertador, de certo modo?

Não foi libertador, foi novamente restritivo, mas de uma forma muito útil: tenho tendência a mexer muito os meus músculos do rosto e não podia fazê-lo, sob risco de caírem as próteses. Adoro os efeitos especiais da maquilhagem e sinto-me fascinada pelas próteses, e ver pessoas tão talentosas a trabalhar a esse nível foi muito fixe.

No filme, Isabel diz que a beleza, feminilidade e empatia de Maria é que provocaram a sua própria queda. Concorda?

SR: Isso levou à sua queda, sim, porque havia gente em seu redor que usou essas características contra ela. Não acho que ela estivesse errada em ser tão amorosa, aberta e clemente - são traços de qualquer mãe ou pai que ama o filho. Mas penso que em seu redor existiam muitas pessoas egoístas e que só pensavam realmente em tomar posse dos dois territórios ou de qualquer poder - e Maria era uma ameaça para essas pessoas. Eles queriam livrar-se dela e a sua capacidade de perdão constante foi, efetivamente, o seu calcanhar de Aquiles.

Vivemos numa era em que as redes sociais constituem uma grande fatia das nossas vidas e em que o que as celebridades dizem faz manchetes no mundo inteiro. Sentem que existe, na vossa profissão, uma responsabilidade acrescida?

SR: Acho que quando estás a dar entrevistas tens de ter consciência do que estás a dizer. Mas acho que também há uma responsabilidade de quem escolhe o que está impresso nos jornais e revistas online, porque as pessoas estão mais expostas a essas notícias do que propriamente aos filmes. Suponho que temos de ter consciência do poder disso. Quando se trata de trabalhar, contudo, nunca quis ficar sobrecarregada com esse tipo de responsabilidade. Faço isso por razões puramente egoístas, porque amo representar e amo os papéis que interpreto. Para mim, ver outras pessoas que fizeram isso - especialmente outras mulheres - é uma coisa muito inspiradora. É menos sobre os papéis que representaram e mais sobre “tomei a decisão de desempenhar este papel porque acredito nisto e naquilo e aqui está o que fiz com isso”. Há algo de muito forte nisso.

Quem são os vossos modelos e as mulheres que vos inspiraram?

SR: Adoro tudo na Cate Blanchett. Respeito-a imenso, acho que ela é incrível e acho impressionante que, no meio de uma carreira fantástica no cinema, tenha feito uma pausa para ir trabalhar durante uns anos na Companhia de Teatro de Sidney com o marido - e têm uma ótima relação de trabalho. Ela sempre teve imensa integridade no seu trabalho. Agora estou a trabalhar com a Laura Dern (em “Little Women”) e ela é exatamente igual: destemida e disposta a tudo. E admiro muito isso. Pessoalmente, inspiram-me aqueles com quem estou quase todos os dias: os meus amigos e a minha mãe.

MR: Dou literalmente a mesma resposta. O meu ídolo é Cate Blanchett. E, na minha vida pessoal, os meus amigos e a minha mãe são realmente incríveis.

A maquilhagem e os figurinos fazem parte da montagem de uma personagem, mas talvez neste filme esse processo tenha sido ainda mais importante.

SR: A Margot tinha, obviamente, muito mais maquilhagem do que eu, mas mesmo assim tive de arranjar 45 minutos todas as manhãs apenas para me vestir, o que era uma ótima maneira de ir entrando no personagem. A Margot demorava algumas horas a preparar-se.

MR: As roupas eram bastante constringentes. Os espartilhos, os números de camadas - as mangas eram atadas, não eram costuradas -, e era todo um processo para montar fisicamente a personagem. Estar com as próteses, os espartilhos, as perucas, era meio sufocante, mas muito útil para sentir como Isabel construiu essa fachada que também a sufocava. Estar assim vestida foi ter metade do meu trabalho de atuação feito.

Há muitas questões contemporâneas que são abordadas no filme: fake news, igualdade de género...

SR: Isso fez-me pensar em Theresa May e Nicola Sturgeon, o que já é um reflexo do que se passa hoje no Reino Unido. Mas houve paralelismos.

Saoirse, Maria é um papel que querias interpretar há anos, e obviamente fez muitas pesquisas. O que descobriu sobre ela que não conhecia antes?

Estive em cima disto durante anos, mas sabia mais ou menos tanto quanto os outros. Conhecia a história falsa: que Maria não sabia governar, que só queria encontrar um homem. Mas não foi isso de todo. Se ela usou alguém para conseguir o que queria, que era o trono, foi Darnley (Jack Lowden). E isto deu força à sua reivindicação. Ela era inteligente e era boa - se hoje fosse viva, seria como Bernie Sanders, algo do tipo “oh, você parece uma pessoal realmente decente e é um grande político”. Mas, infelizmente, as pessoas tendem a não o dizer, o que é uma pena. Não sabia muitas coisas sobre ela e à medida que fui aprendendo até senti que era meio ultrajante a informação que tive durante tanto tempo, que era falsa e que se tinha espalhado essencialmente pela boca de William Cecil (Guy Pearce). E as pessoas acreditaram nisso.

Entrevista cedida pela Universal