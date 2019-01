O parlamento sueco aprovou hoje o governo liderado pelo social-democrata Stefan Lofven, de centro-esquerda, depois de quatro meses de impasse. O governo conseguiu o apoio de partidos de centro e a abstenção da esquerda, com o objetivo de manter fora do poder o partido nacionalista dos Democratas Suecos. Os nacionalistas conseguiram um resultado inaudito nas eleições de 9 de setembro, tendo-se tornado o terceiro maior partido, e alterado as dinâmicas eleitorais suecas de governação ao centro, que se mantinham há décadas.

Lofven tomará posse esta segunda-feira. Teve apenas 17,5 dos votos nas eleições, e o seu governo será de minoria, governando com os verdes e com o apoio parlamentar do partido de centro e os liberais. Depois de ganhar o voto parlamentar, o primeiro-ministro declarou: "Mais e mais governos têm-se tornado dependentes de partidos com uma agenda anti-democrática. Mas na Suécia, defendemos a democracia e a igualdade. Na Suécia defendemos um caminho diferente".