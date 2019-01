A polícia militar do Ceará, no Brasil, deteve dois portugueses com mais de duas toneladas de haxixe. Esta é a maior apreensão de droga no Brasil, nos últimos anos.

Os dois indivíduos foram capturados em separado, na cidade de Fortim, e não ofereceram resistência. Foram depois conduzidos para a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza.

As autoridades suspeitam que a droga tenha vindo de Marrocos e fosse distribuída nas regiões do nordeste, norte e sul do Brasil. “Nós imaginamos que [a droga] tenha vindo do norte da África, próximo da Península Ibérica, pelo oceano. Em território brasileiro, foi transportada para uma embarcação de menor porte, e ela atracou em algum cais marítimo em Fortim”, explicou Ismael Araújo, delegado da DCTD.

“Deste tipo de droga não há registo que tenha ocorrido no passado uma apreensão desse montante no Brasil. Na Europa, em dezembro do ano passado, ocorreu uma apreensão de mais de duas toneladas também de haxixe”, acrescentou o delegado responsável pela investigação.

Para além da droga, foram também apreendidos pela Polícia Militar “duas carrinhas, mais de mil euros, telemóveis e outros aparelhos eletrónicos”.