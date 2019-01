No dia 18 às 18h00, como tem sido nos últimos meses, a página “Mercado do Benfica” voltou a publicar novos emails. Nem a detenção de Rui Pinto, o hacker acusado de ter divulgado os e-mails, fez com que parassem de ser divulgados novas informações sobre o clube da Luz.

Desta vez os emails divulgados estavam relacionados com o diretor financeiro da SAD, Miguel Moreira.

Recorde-se que Rui Pinto foi detido esta quarta-feira, na Hungria, e confessou ter ligações ao Football Leaks. A Polícia Judiciária está a investigá-lo por suspeitas de roubo de informações confidenciais ao Benfica.