A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta sexta-feira as datas em que se vão realizar os jogos das meias-finais da Taça de Portugal. E, para a segunda volta, há duas possibilidades para evitar conflitos com as competições europeias.

Com o FC Porto a disputar a Liga dos Campeões, e o Benfica e Sporting na Liga Europa, a segunda volta das meias-finais da Taça de Portugal têm duas possibilidades: realizam-se nos dias 2 e 4 de abril, caso as equipas portuguesas tenham sido afastadas das competições europeias, ou a 23 e 25 do mesmo mês, caso, nessa altura permaneçam nas competições da UEFA.

A única equipa que não está condicionada é o Sporting de Braga.

Quando à primeira volta, os jogos serão disputados já em fevereiro, estando o primeiro, entre o Benfica e o Sporting, marcado para dia 6. O FC Porto joga contra o Sporting de Braga a 26 de fevereiro.

Para além das datas dos jogos das meias-finais, a FPF anunciou ainda que as partidas irão contar com o apoio do videoárbitro.