Este fim de semana vai ficar marcado por dias de chuva em praticamente todo o país. No entanto, vai registar-se um aumento das temperaturas mínimas mas, ainda assim, os dias vão continuar frios, sobretudo no Norte e Centro do país.

Durante o dia de sábado, está prevista chuva, especialmente durante a tarde. Além disso, nos pontos mais altos, pode ocorrer queda de neve, refere o Instituto Português do Mar e da Atmsofera (IPMA). Nas terras altas das Regiões Norte e Centro, como é o caso de Montalegre e Bragança, deverá cair neve em cotas acima dos 1600 metros, com a presença de vento moderado a forte e com rajadas.

Já no domingo, a chuva começará a abranda.