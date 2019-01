Um homem morreu carbonizado dentro do seu automóvel, ao princípio da tarde desta sexta-feira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

A ocorrência verificou-se na Estrada Nacional 103, à passagem do lugar de Cambedo, da freguesia de Ruivães, no concelho de Vieira do Minho.

A Polícia Judiciária está a investigar apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do indivíduo, que são consideradas estranhas. O veículo foi encontrado a 100 metros da estrada principal e, para já, não foram identificadas testemunhas.

No local estão os Bombeiro Voluntários de Vieira do Minho, Bombeiros Voluntarios de Salto - num total de duas dezenas de operacionais -, o INEM de Braga, a GNR de Vieira do Minho e a Polícia Judiciária de Braga.