Excelente notícia para os adeptos do Benfica: Rafa está de volta à lista de convocados, fazendo parte do lote de 21 jogadores chamados por Bruno Lage para o segundo jogo consecutivo no terreno do Vitória de Guimarães. O internacional português lesionou-se a 12 de dezembro, na vitória caseira sobre o AEK de Atenas, para a Liga dos Campeões (1-0), e estava ausente das opções desde então, estreando-se agora nos eleitos do novo técnico encarnado.

Também o avançado argentino Ferreyra regressa às opções de Lage, tal como o médio defensivo luso-guineense Alfa Semedo, que concorre com Samaris pela posição habitualmente ocupada por Fejsa. O internacional sérvio sofreu um traumatismo no pé esquerdo na última partida frente aos vimaranenses, onde o Benfica garantiu a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, e não recuperou para o encontro desta sexta-feira.

Também Jonas continua a contas com problemas físicos, no caso um traumatismo no joelho direito, sofrido no lance frente ao Portimonense que até motivou a sua expulsão (um choque com o guarda-redes Ricardo Ferreira), e por isso volta a não ser opção para o treinador encarnado. Relembre-se que Rúben Dias está castigado para este encontro, por ter visto o quinto amarelo no campeonato na última jornada, frente ao Santa Clara, e será substituído certamente pelo argentino Conti, pois Bruno Lage não convocou mais nenhum central além de Jardel - mais uma demonstração de que Lema não faz parte dos planos do técnico e estará de saída.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos

Defesas: Conti, Grimaldo, André Almeida e Jardel

Médios: Alfa Semedo, Gabriel, Cervi, Gedson Fernandes, Pizzi, Salvio, Krovinovic, Samaris, Zivkovic e Rafa

Avançados: Ferreyra, Castillo, João Félix e Seferovic