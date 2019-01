Adrien não tem tido grandes oportunidades esta temporada no Leicester - apenas cinco jogos, e só dois na Premier League, logo nas primeiras duas jornadas - e tudo indicava que iria deixar os foxes neste mercado de janeiro. Agora, contudo, o treinador Claude Puel parece ter mudado de ideias, embora não convoque o internacional português para jogos de campeonato desde setembro (pelo meio fez dois na Taça da Liga).

A situação está a perturbar o antigo médio do Sporting, mas também o seu pai, que o referiu publicamente em declarações ao jornal "A Bola". "Temos um treinador que está a embirrar com o jogador e que lhe está a cortar as pernas, não o convoca para os jogos e nesta fase em que o mercado está aberto ele podia ser emprestado com opção de compra e não o deixa sair. O treinador agora diz que conta com ele, mas deixa-o ir treinar várias vezes com os sub-23", acusou Manuel Silva, revelando que Adrien tem "propostas de alguns clubes europeus, entre eles franceses, o que parece estar a aborrecer o Claude Puel". "Trata-se de um jogador campeão europeu que, se não jogar no seu clube, também deixa de poder representar Portugal", salientou.

Nas últimas semanas, refira-se, a imprensa desportiva deu várias vezes conta de um alegado interesse do Sporting no regresso do seu antigo capitão. Esse dossiê parece estar agora em standby, até pela posição do treinador do Leicester expressa agora pelo pai do jogador.