O Sporting já divulgou os convocados para o encontro deste sábado com o Moreirense, em Alvalade, e há uma grande novidade nos eleitos de Marcel Keizer: Francisco Geraldes. O médio de 23 anos, resgatado neste mercado de inverno do empréstimo pouco produtivo aos alemães do Eintracht Frankfurt (não se chegou a estrear oficialmente), estreia-se nas opções do treinador holandês.

De regresso está Diaby, que havia ficado de fora por opção técnica no jogo da Taça de Portugal, frente ao Feirense. Em sentido contrário, Jovane Cabral, Miguel Luís e Diogo Sousa caem da lista, onde ainda não consta Idrissa Doumbia, o mais recente reforço leonino. Sobre o médio costa-marfinense, Keizer realçou que está "cansado das viagens", não antecipando uma data para a sua estreia. "Viajou muito nos últimos dias. E o último jogo que fez foi a meio de dezembro. Está a tentar pôr-se em forma o mais rapidamente possível e veremos depois o que acontece", salientou o técnico.

Keizer, de resto, procurou sempre afastar o tema do mercado, apesar das várias perguntas sobre o mesmo na conferência de imprensa. "Queremos uma equipa forte. Sempre que houver uma oportunidade, aproveitamo-la, mas não me cabe a mim e temos de ver o que acontece. Espero que os jogadores fiquem e que façamos algo quando surgir uma oportunidade. Precisamos de um plantel maior para estes dois meses - e só falo destes dois meses. Mas é claro que precisamos de um plantel maior, porque estamos a jogar de dois em dois dias, três em três, ou por vezes de quatro em quatro. É uma tarefa difícil para os jogadores, mas até agora têm estado bem", frisou.

Pela frente, o Sporting terá o Moreirense, a equipa sensação deste campeonato - partilha o quinto lugar com o Belenenses, SAD e o Vitória de Guimarães. Marcel Keizer mostrou conhecer bem o adversário que irá encontrar. "O que queremos é jogar bom futebol. O Moreirense é uma boa equipa, ataca e defende muito bem, por isso, teremos espaços pequenos para jogar. Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados para este desafio", afirmou, garantindo ainda que não haverá lugar a qualquer gestão, mesmo que Nani e Gudelj estejam em risco de falhar o jogo seguinte, em Setúbal: "Não o fizemos antes do jogo com o FC Porto, e o Acuña até acabou suspenso. Contra o Moreirense teremos um jogo difícil e vamos jogar sem pensar em amarelos ou coisas do género."

O treinador leonino foi ainda questionado com a melhoria do registo defensivo do Sporting, que não sofreu qualquer golo nos últimos dois jogos (FC Porto e Feirense), num feito inédito desde que o holandês assumiu o comando técnico da equipa. Ainda assim, Keizer relativizou o assunto. "Estou aqui há pouco mais de dois meses. Para construir uma equipa, penso que a maioria dos treinadores precisam de alguns anos. Em dois meses não podemos esperar que os jogadores saibam tudo. Penso que têm estado bem, temos ido passo a passo", começou por referir, completando: "Também se trata de marcar golos. No último jogo marcámos dois, devíamos ter marcado mais. Ter oportunidades é importante e defender também. Nunca disse que defender não era importante, mas uma equipa que ataca muito, por vezes sofre golos. Para mim, ganhar é que é importante e não quantos golos marcamos ou sofremos."

Lista de convocados do Sporting

Guarda-redes: Salin e Renan

Defesas: Ristovski, Mathieu, Coates, André Pinto e Jefferson

Médios: Bruno Fernandes, Francisco Geraldes, Acuña, Wendel, Petrovic e Gudelj

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Nani