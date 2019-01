Com as meias-finais da Taça de Portugal decididas, o campeonato português regressa já esta sexta-feira. Depois do empate sem golos no clássico disputado em Alvalade, o FC Porto continua seguro na liderança da prova, numa jornada em que irá deslocar-se ao reduto do Chaves.

O dragão, ao contrário do que aconteceu na prova rainha do futebol português, que precisou de sofrer para garantir o apuramento frente o Leixões, vai apresentar-se na máxima força em Trás-os-Montes, de maneira a diminuir a margem de erro. De notar, também, que depois da época de sonho realizada em 2017/18 - em que terminou o campeonato no 6.º lugar na tabela, a um posto de disputar a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa -, o plantel flaviense ocupa atualmente o último lugar na tabela e continua a lutar pelo seu principal objetivo: sair da zona de despromoção.

Com 17 jornadas cumpridas, o Chaves não foi além dos 12 pontos (11 derrotas, três vitórias e três empates), situação que levou, de resto, à queda de Daniel Ramos do comando técnico da equipa em dezembro passado. Para o seu lugar entrou Tiago Fernandes, que havia assumido momentos antes o cargo de treinador interino da equipa principal do Sporting.

Aos 37 anos, o ex-treinador dos sub-23 leoninos defendeu que o encontro com os azuis-e-brancos será “um bom teste” para a equipa. Além disso, o técnico natural do Montijo falou sobre a sua relação com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto: “O Sérgio Conceição é um exemplo para mim como treinador, pai e amigo. Ele tem mau perder, eu também tenho, e ninguém vai querer perder, mas depois do jogo seremos amigos como o normal”.

O atual campeão nacional ocupa o primeiro posto na tabela com 43 pontos, mas acredita que não irá encontrar um adversário fácil. “Esperamos um jogo complicado perante uma equipa que necessita de pontos para sair da posição desconfortável em que está. A motivação de quem defronta os campeões nacionais é grande. Temos de saber tornear esses problemas e ir à procura do que é fundamental: os três pontos”, reforçou Sérgio Conceição na antevisão a este duelo.

Benfica com calendário cheio Ainda hoje, mas já depois do Chaves-FC Porto, será a vez de o Benfica entrar em ação.

Os encarnados voltam a entrar em campo no Estádio D. Afonso Henriques, para enfrentar o V. Guimarães, desta feita em jogo da Liga portuguesa. Recorde-se que os comandados de Bruno Lage já venceram os vimaranenses durante esta semana, num encontro em que carimbaram a passagem para as meias-finais da Taça graças a um golo solitário de João Félix. A águia está na vice-liderança da I Liga, a cinco pontos do FC Porto, com que tem, aliás, encontro marcado imediatamente a seguir a este compromisso na cidade-berço. Na terça-feira (22 janeiro), há clássico, em partida referente às meias-finais da Taça da Liga.

Mais: depois do embate com os vitorianos, três dos próximos quatro jogos do clube da Luz são contra os ‘grandes’. Primeiro, com o FC Porto e, depois, dois dérbis, com o Sporting - primeiro em jogo da ronda 20 da I Liga, em Alvalade (3 fevereiro); e, dois dias depois, em partida das meias-finais da prova rainha do futebol português. Pelo meio, no dia 30 deste mês, os encarnados ainda têm a receção ao Boavista a contar para o campeonato (jornada 19).

Bruno Lage, que soma três triunfos no mesmo número de encontros, continua, contudo, focado na mudança do sistema tático [passar de 4x3x3 para 4x4x2] e a sua filosofia continua a passar por pensar jogo a jogo.

Além do FC Porto e do Benfica, também o Braga fica durante o dia de hoje com a 18.ª jornada cumprida. Os comandados de Abel Ferreira são os que têm a maior deslocação, já que seguem até à Madeira para medir forças com o Nacional, atual 11.º na tabela.

O emblema minhoto fecha neste momento o pódio do campeonato, com 37 pontos, a um do Benfica, e com dois de vantagem em relação ao Sporting.

É precisamente com os leões que o conjunto bracarense vai medir forças depois do duelo com o emblema madeirense.

No dia 23 janeiro (quarta-feira), Abel Ferreira e companhia têm partida marcada com o conjunto leonino nas meias-finais da Taça da Liga.

Sporting tenta não perder comboio Na quarta posição está o leão de Marcel Keizer. Com 35 pontos, a 8 do líder, o Sporting vai enfrentar o Moreirense (7.º) em Alvalade.

Depois do empate com o FC Porto, no passado fim-de-semana, os verdes-e-brancos regressaram esta quinta-feira às vitórias, diante do Feirense, em jogo da Taça.