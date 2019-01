Esta sexta-feira, o parlamento chumbou dois projetos de lei do BE e do PAN para a legalização da canábis para uso recreativo.

O projeto do BE teve os votos da própria bancada, do PAN e de mais 25 deputados do PS, Contra votou o PCP, PSD, CDS e oito deputados do PS, tendo-se o PS, PEV e o deputado não-inscrito Paulo Trigo Pereira abstido.

Já no que diz respeito ao diploma do PAN, este foi rejeitado com os votos contra do PCP, PSD, CDS e ainda de oito deputados do PS. Registou-se a abstenção do PS, PEV e do deputado não-inscrito Paulo Trigo Pereira. A favor votou o BE, PAN e 26 deputados socialistas.



No debate que se realizou ontem, o BE tinha já manifestado disponibilidade para alterar o projeto de lei, tendo apelados aos deputados que aprovassem a proposta na generalidade, com o objetivo de ser, posteriormente, discutida pelos vários partidos.