O internacional português pretende, de acordo com o jornal espanhol ABC, substituir os 23 meses de prisão por uma multa de 256 euros por dia. Essa multa seria paga durante 46 meses, perfazendo um total de mais de 350 mil euros.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo chegou a acordo com o fico espanhol no caso das acusações de fraude fiscal no valor de 14,7 milhões de euros. Assim, o craque vai ser condenado a uma pena de 23 meses de prisão e a uma multa de 18,8 milhões de euros – o valor da fraude mais juros e multas.

Na próxima terça-feira está agendada a audiência em Madrid. Também no mesmo dia será ouvido o ex-jogador do Real Madrid Xabi Alonso, que será o único jogador a sentar-se no banco dos réus para defender a sua inocência, uma vez que desde o primeiro dia negou ter cometido qualquer delito.