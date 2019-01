O Whatsapp foi, mais uma vez, alvo de phishing - tentativa de fraude online -, escreve o jornal espanhol El Español.

Os utilizadores receberam uma mensagem da companhia aérea Singapura Airlines que, alegadamente, estaria a oferecer bilhetes gratuitos para comemorar o seu 70º aniversário.

Assim, bastava carregar no link enviado para a plataforma de mensagens e remetia automaticamente para o site da Singapura Airlines. Este site foi criado para recolher dados pessoais e dados bancários dos utilizadores, de forma a conseguir obter dinheiro das suas contas.

A Singapura Airlines já emitiu um alerta através da sua página oficiakl do Facebook, tendo aconselhado os clientes a terem cuidado com as publicações.