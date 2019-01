O indicador de atividade económica caiu em novembro do ano passado, depois de ter aumentado no mês anterior. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que este abrandamento reflete-se tanto na indústria, como na construção ou nos serviços.

O indicador quantitativo do consumo privado desacelerou, refletindo um contributo negativo da componente de consumo duradouro e um contributo positivo menos expressivo do consumo não duradouro.

Em termos nominais, as exportações e importações de bens apresentaram variações homólogas de -1% e 5,8% em novembro, respetivamente (2,9% e 4,4% em outubro). O INE destaca ainda que a evolução das exportações de bens resultou principalmente do contributo negativo das exportações de material de transporte e do contributo positivo menos acentuado de bens intermédios.

O governo já admitiu que o ciclo económico pode estar a entrar numa nova fase, mas ainda assim, admite que «é cedo» para atualizar as previsões de crescimento para este ano, onde está prevista uma subida de 2,2% do PIB em 2019.