O hacker responsável por roubar e-mails ao Benfica, Rui Pinto, foi presente a um juiz húngaro esta manhã, no tribunal de Budapeste, e ficará em prisão domiciliária, avança o Correio da Manhã.

Rui Pinto está, alegadamente, relacionado com o projeto Football Leaks e o caso dos e-mails do Benfica mas, por outro lado, de acordo com o Jornal Económico, a sua detenção terá sido acelerada pelo Ministério Público (MP) - que pede a sua extradição – após o suspeito ter divulgado dados relacionados com diversos processos judiciais ligados a Jorge Silva Carvalho.