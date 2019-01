Eficácia, eficiência, transparência, segurança

A Estónia, para quem não sabe é um dos três países bálticos. No seu caso, limita a norte com o golfo da Finlândia (o que os torna muito próximos e os leva a considerar-se um país escandinavo), a leste com a Rússia e a sul com a Letónia. Mas a mensagem que quero passar não é de geografia. É de como um povo consegue fazer das suas fraquezas forças para evoluir e tornar-se competitivo. Porque mesmo que o nosso país seja maravilhoso existem ainda muitas situações que nos impedem de sermos melhores. Nomeadamente, a corrupção e a excessiva burocracia, que nos obriga a ter uma máquina estatal pesadíssima e extremamente onerosa, e a termos inúmeros casos que entopem a justiça e nos fazem pagar pelos abusos e excessos dos outros.

Mas, voltando ao início, estamos a falar de um país com pouco mais de 1,3 milhões de habitantes, o que é pouco se tivermos sobretudo em conta a dimensão do mesmo. Para ser mais concreto, a densidade populacional não ultrapassa os 30 habitantes por quilómetro quadrado (em Portugal, por exemplo, somos aproximadamente 115/km2). Ainda para mais, com a invasão russa e as guerras que assolaram os estonianos, temos uma população composta maioritariamente por mulheres e crianças. Estes resultados refletem-se na sua estratégia para um crescimento sustentado. Com tão poucos habitantes e acabados de sair da União Soviética, cedo perceberam que esses mesmos seriam precisos para aumentar e desenvolver o tecido empresarial local, ou seja, não podiam ser alocados ao setor público, e que teriam de arranjar forma de o tornar leve, ágil e eficiente.

Foi assim que nasceu a ideia de informatizar todo o sistema público e de unir num só cartão e num só numero segurança social, identificação, número de contribuinte, conta bancária, seguros de saúde, carta de condução, etc., etc. Hoje em dia, a Estónia é o primeiro país do mundo onde podemos ser cidadãos virtuais através do cartão de E-Residency e que nos permite usufruir de variadíssimas regalias, bem como de criar polos empresariais e tecnológicos para as nossas empresas à distância de um ou dois cliques. Através de uma pequena demonstração foi-me possível ver, por exemplo, como eles têm todos os serviços interligados, o que permite que, se uma pessoa for a um hospital, seja ele qual for, qualquer médico pode ter acesso a todo o tipo de análises feitas pelo paciente, bem como aos diagnósticos e exames anteriores, se o paciente assim o permitir.

Consegui também perceber que, ao contrário do excessivo gasto que temos hoje em dia com o papel que vai destruindo as nossas árvores e florestas, o sistema encontra-se de tal forma bem delineado que, qualquer que seja o tipo de gastos efetuados, não precisamos de guardar registos deles, uma vez que são automaticamente armazenados numa espécie de nuvem. Quem nunca perdeu uma garantia de qualquer coisa que comprou? Quem é que todos os anos deixa por entregar dezenas e centenas de recibos que podiam aliviar os nossos impostos? Tudo isto encontra-se ali informatizado, o que permite aumentar sobremaneira a eficácia, a eficiência e a transparência. Consegui, por exemplo, com apenas dois cliques saber que propriedades tem o presidente da República deles, com a identificação por georreferência, e estou habilitado a contactá-lo, se ele o permitir, para lhe fazer uma proposta de compra, se for do meu interesse, sem tirar o rabo do sofá.

Tudo isto de que falo é logicamente complementado com um nível de segurança tal, através de dois sistemas como os blockchains, que a própria Agência de Segurança Norte-Americana (NSA) admitiu não ser capaz de se infiltrar. São, por isso, o primeiro país do mundo a erradicar quase por completo a burocracia. Só existem duas coisas que não são passíveis de serem feitas online. Casar (para evitar que uma bebedeira ou um rasgo de irracionalidade tipo hangover faça estragos) e comprar imóveis (uma vez que tal necessita de autorização presencial). Tudo o resto é feito através da assinatura digital. Parece-me o caminho certo e seria importante que Portugal (inovador em tantas coisas, como a Via Verde) não perdesse este comboio da transparência e da eficiência.