Falemos então de populismo

Não comungo da opinião dos que consideramo Presidente populista. Uma coisa é ser popular e outra diferente é ser populista

Na passada semana, no artigo que escrevi, levantei a hipótese, para muitos uma certeza, de o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ser populista, para concluir que, a ser verdade, então haveria um “populismo saudável e mobilizador”.

A culpa será com certeza minha por ter sido mal interpretado, mas o que quis afirmar é que não comungava da opinião dos que consideram o Presidente populista.

Na minha opinião, uma coisa é ser popular e outra é ser populista.

Vejamos então as principais caraterísticas do populismo.

Em primeiro lugar, trata-se de um discurso de ódio, mascarado de interpretação da vontade popular.

Os populistas elegeram a “elite corrupta” como principal inimigo, erguem o “nacionalismo” como bandeira e, na prática, substituem-se ao “povo”, de quem reclamam ser os únicos representantes.

Os populistas europeus, por exemplo, pronunciam-se contra a União Europeia, contra os imigrantes, e contra o “sistema”, leia-se democracia.

Mais do que uma ideologia, o populismo é um meio de conquista do poder. Na medida em que se afirmam os únicos representantes do povo, os populistas são antipluralistas e, desta forma, antidemocráticos.

E é por isso que, quando chegam ao poder, não reconhecem o direito da existência de qualquer oposição.

O presidente turco, Recep Erdogan, num congresso do seu partido, gritou para os que se opunham: “ Nós somos o povo. Quem são vocês?”

Benjamin Arditi, cientista político paraguaio, usou esta imagem para estabelecer a relação entre populismo e democracia: “ O populismo parece-se a um convidado bêbado num jantar: não está a respeitar as regras de etiqueta, é malcriado, pode mesmo meter-se com as mulheres dos outros convidados; mas também pode estar a dizer despudoradamente verdades sobre uma democracia que se tornou esquecida do ideal da soberania popular.”

Na verdade, como afirmou o politólogo alemão Ralf Dahrendorf, “o populismo é simples, a democracia é complexa”.

Xenófobos, antidemocráticos, demagógicos, com um discurso de ódio sempre presente, eis os populistas.

Digam-me agora onde se encaixa Marcelo Rebelo de Sousa nestas características?

Jornalista