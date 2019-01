Este fim de semana vai dar-se um eclipse total da Super Lua. O fenómeno irá acontecer na madrugada de 21 de janeiro - de domingo para segunda-feira.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o eclipse terá início pelas 02h35, com a Lua a entrar na penumbra da Terra. O eclipse total dá-se às 04h41 e o apogeu do eclipse total às 05h12.

Este fenómeno deverá demorar cerca de quatro minutos, após o nosso satélite natural entra na fase de Lua Cheia.

Nesta fase, a lua deverá perder, progressivamente, o tom avermelhado que é caraterístico deste fenómeno.