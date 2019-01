A chuva regressa esta sexta-feira a Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O sol ainda se vai fazer sentir, mas o frio e a chuva voltam a afetar o país com maior intensidade.

Em Lisboa, estão previstos aguaceiros, com os termómetros a variar entre os 6 e os 14 graus, no Porto as temperaturas serão mais baixas, com 3 graus de mínima e 11 de máxima.

O distrito mais frio volta a ser Bragança, que poderá registar temperaturas negativas, variando entre os -2 graus e os 5 graus.

A Guarda é outro distrito com previsão de temperaturas abaixo dos zero, com mínimas de -1 e máximas de 5 graus.