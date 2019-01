A filha falou com os pais ( de 70 e 71 anos) esta quinta-feira de manhã, mas deixou de conseguir contactar durante o resto do dia. Estranhou a situação e dirigiu-se a casa do casal, no Dafundo, Oeiras, e deparou com o pai e a mãe mortos junto a uma caçadeira.



As autoridades pensam que se trata de um caso de homicídio seguido de suicídio. A mulher foi encontrada sentada no sofá, sem vida, enquanto o marido, estava caído no chão, perto da arma, segundo o Correio da Manhã.

O homem era caçador o que justifica a existência da arma na casa, mas nenhum vizinho ouviu qualquer barulho de disparo. Por outro lado, adiantaram que o casal, que ali vivia há 40 anos, tinha, recentemente, discussões frequentes.

Os familiares do casal, tinha três filhos, tiveram de receber apoio psicológico prestado por uma equipa especializada do INEM.

O caso está agora entregue à Polícia Judiciária, que está já a apurar as circuntâncias em que as duas mortes ocorreram.