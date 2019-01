Médicos mais bem pagos tratam melhor os doentes?

Quem vê com regularidade os noticiários e ouve as intervenções de responsáveis da área da saúde fica com a impressão de que o setor, durante esta legislatura, bateu no fundo. Crianças a serem tratadas em contentores, tempos de espera intermináveis, médicos e enfermeiros insatisfeitos.

Evidentemente os problemas não são de agora, mas esperava-se de um governo socialista uma especial sensibilidade para lidar com esta área.

Há cerca de uma semana, uma deputada do CDS questionava a ministra da Saúde acerca dos tempos de espera das consultas de ortopedia no hospital de Faro: 1090 dias em circunstâncias normais e – pasme-se – 1030 dias numa situação “prioritária”. Não é aceitável.

A oposição, compreensivelmente, tem cavalgado a onda da insatisfação, acusando, com uma certa dose de demagogia, o governo de não investir o suficiente. Será mesmo? A verdade é que a dívida do SNS não pára de crescer, o que o primeiro-ministro apresentou no Parlamento como prova de que o governo abriu mesmo os cordões à bolsa.

E, como que a suportar esta versão, uma nota ontem divulgada pelo Ministério da Saúde dava conta de que a despesa do SNS atingiu em 2018 10 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde 2010, registando um crescimento de 5% face ao ano anterior.

Contra factos não há argumentos.

Mas terá esse aumento dos gastos trazido benefícios imediatos aos utilizadores do SNS? Não necessariamente. Parte desses milhões foram para a “devolução” de salários, outra parte para o regresso às 35 horas semanais, outra ainda, eventualmente, para aumentos salariais. O dinheiro é como a força física: dependendo de como é aplicado, tanto pode fazer maravilhas como dispersar-se sem resultados visíveis. Neste caso, o governo gastou muitos milhões com a devolução de rendimentos. E não me parece que seja por serem mais bem pagos que os profissionais trabalham mais ou tratam melhor os doentes.