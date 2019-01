Três elementos do Conselho Jurisdicional do PSD abandonaram o Conselho Nacional do PSD, em protesto contra a forma como estavam a ser conduzidos os trabalhos e porque não terá sido consultado o órgão a que pertencem sobre a questão de haver voto secreto ou de mão no ar.

A saída turbulenta de um dos três elementos do Conselho Jurisdicional do PSD, que se recusou a fazer declarações aos jornalistas, seguiu-se a uma sessão de assobios dentro da sala onde está a decorrer o Conselho Nacional Extraordinário do PSD, no Porto, durante a qual acabaria por ser decidido o voto secreto para decidir da moção de confiança à direção presidida por Rui Rio.