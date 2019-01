O tempo de intervenção de cada conselheiro nacional foi reduzido de cinco para três minutos, segundo anunciou Castro Almeida.

A decisão de encurtar as intervenções partiu do presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, para acelerar os trabalhos, já que falta falarem cerca de 30 conselheiros, segundo apurou o i.

Relacionados Pacheco Pereira. "Conflito no PSD não vai acabar nunca" José Silvano diz que Conselho nacional vai decidir tipo de voto Pedro Pinto diz “chegar de fantochada” e indefinição sobre voto secreto ou de mão no ar

O vice-presidente fez a revelação cerca das 00h15 desta sexta-feira, no Conselho Nacional do PSD, órgão máximo entre congressos do Partido Social Democrata, que está a decorrer desde o meio da tarde de quinta-feira, no Porto.

O conclave partidário visa discutir da eventual marcação de eleições internas, caso não seja aprovada a moção de confiança ao presidente, Rui Rio, desafiado por Luís Montenegro, que se propõe liderar o PSD.