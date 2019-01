No jornal da noite desta quinta-feira, a TVI divulgou imagens a que teve acesso de Manuel Maria Carrilho com os filhos ao colo, a ameaçar e a ofender a ex-mulher, Bárbara Guimarães, à porta da casa da apresentadora.

As imagens mostram um claro clima de agressividade. Na mesma reportagem, a TVI fala ainda sobre o episódio em que o filho mais velho do ex-ministro e de Bárbara Guimarães apresentou queixa na PSP, depois de o pai lhe ter batido.

No entanto, depois de a reportagem ter sido emitida pelo canal de televisão, Manuel Maria Carrilho esteve ao telefone e, quando confrontado com a reportagem e com a notícia de que terá batido em Dinis Maria, este recusou-se a comentar a situação e passou o telefone ao filho de 15 anos.

Dinis Maria negou todas as acusações feitas: “Eu não sou vitima nenhuma. Fiz queixa contra a minha mãe inúmeras vezes e o tribunal nunca fez nada. A minha mãe batia-me. As acusações que estão a fazer ao meu pai não fazem sentido", disse o jovem em direto para a TVI.