O secretário-geral do PSD, José Silvano, disse esta noite aos jornalistas, que “o Conselho Nacional vai decidir” que tipo de voto será adotado para os conselheiros.

A meio dos trabalhos do Conselho Nacional do Partido Social Democrata, José Silvano disse “haver quatro requerimentos no sentido de votação: voto secreto, braço no ar, voto nominal e ainda uma outra para que seja o Conselho Jurisdicional a tomar uma decisão”.

Cerca de meia hora depois das declarações de Pedro Pinto, o secretário-geral do Partido Social Democrata, José Silvano, comunicou aos jornalistas que o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, “irá tomar uma decisão em breve”, salientando que “ainda o fará a horas decentes”.