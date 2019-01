Luís Filipe Menezes, ex-líder do PSD, afirmou estar do lado de Rui Rio "até à vitória".

Na reunião do Conselho Nacional, referiu que enquanto "acreditar que faz as coisas por convicção, o senhor terá o meu apoio até à vitória nas legislativas”, mostrando-se "escandalizado por não estarem presentes na sala todos os ex-líderes do partido e desafio-os a mostrarem de que lado estão.

“Não considero que isso seja um crime, nem para o constituir arguido (...), mas penso que Rui Rio hoje pensa de outra maneira, acredita que é possível vencer este PS. Não espero que vá alterar a sua política, o seu estilo, a sua forma de fazer política que não é a minha (...) por isso é que andamos às turras tantos anos”, disse convicto que hoje Rui Rio pensa de forma diferente face à última vez que se sentou com António Costa.