Um homem morreu depois de uma discussão com a namorada em que esta o terá queimado vivo. Tudo aponta para que, na origem da desavença, esteja o facto de este não lhe ter dado a palavra passe do telemóvel.

Segundo conta o Mirror, tudo aconteceu na zona de Lonbok, na Indonésia, enquanto Dedi Purnama arranja as telhas de casa. Ilham Cahyani, a esposa, ter-lhe-á pedido a palavra passe do telefone, mas o homem terá recusado.

Antes de ser queimado, o chefe de polícia de East Lonbok, Yogi Made, explicou que este terá batido na mulher durante a discussão. Ilham terá despejado um líquido inflamável sobre Dedi e acendido com um isqueiro.

Segundo algumas testemunhas, o homem terá corrido enquanto estava em chamas. No Centro de Saúde de Keruak, esteve internado durante dois dias com queimaduras ao longo do corpo e não conseguiu sobreviver.

A mulher está agora presa, mas ainda pouco se sabe quanto à acusação da mesma.