O Comando Territorial de Bragança deteve um homem por estar a caçar antes do nascer do sol. O homem, de 39 anos, foi apanhado no concelho de Torre de Moncorvo e, na sequência da detenção, foram também apreendidos "155 cartuchos de vários calibres, uma espingarda de calibre 12 e um tordo", explica a GNR em comunicado.

Durante uma "fiscalização que visou prevenir o exercício da caça durante o período noturno, os militares intercetaram o suspeito a caçar, em flagrante, durante a noite", refere o comunicado.

A GNR adianta ainda que "o detido foi constituído arguido e sujeito a medida de coação de termo de identidade e residência".

Recorde-se que no final do ano de 2018 foram detidos 10 homens por caçarem durante a noite no concelho de Alijó, distrito de Vila Real. Também durante uma ação de fiscalização levada a cabo pela GNR, os detidos estavam a caçar fora do horário permitido e ficaram com termo de identidade e residência.