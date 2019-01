Em declarações ao Record, fonte oficial do Sporting reagiu à detenção do hacker do Benfica, Rui Pinto, que aconteceu esta quarta-feira, e disse que o clube "estranha que nas várias intervenções públicas o Benfica não tenha ainda encontrado oportunidade para justificar qualquer um dos inúmeros assuntos - muitos deles graves - expostos nos conhecidos emails".

Sobre a detenção de Rui Pinto, a mesma fonte disse ainda que o Sporting "confia na justiça para a defesa da verdade desportiva."