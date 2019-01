Não há nenhum aeroporto português na lista dos mais pontuais do mundo, divulgada esta quinta-feira pela Skycop, uma entidade de defesa dos direitos dos passageiros aéreos, no âmbito do estudo do Guia Oficial das Companhias Aéreas (OAG, na sigla inglesa).

Em comunicado a Skycop afirma que “não consta nenhuma entidade portuguesa” nem entre os aeroportos mais pontuais do mundo, nem entre as companhias aéreas.

"Na categoria dos principais aeroportos (com capacidade anual de 20 a 30 milhões de passageiros) a liderança foi alcançada pelo aeroporto Moscovo-Sheremetievo, onde os passageiros desfrutam de uma OTP (On Time Performance) de 87,00%. Mas se considerarmos a categoria de mega-aeroportos (capacidade para mais de 30 milhões), o primeiro lugar fica no Japão, conquistado pelo aeroporto de Tokyo Haneda, com 85,62%", revelou a entidade de defesa dos passageiros.

No que toca à Europa, Madrid é a primeira cidade a aparecer na lista, ocupando o sexto lugar com OTP de 79,16%, seguida por Amesterdão, que com 77,73% aparece em oitavo lugar a nível mundial.

Ao nível das companhias aéreas a medalha de ouro vai para a Copa Airlinas, da América Latina, em que “89,79% dos seus voos cumprem os horários estabelecidos”. Já a medalha de prata vai para a airBaltic com 89,17%.

A Skycop revela ainda que “a maior queda” na tabela é da Vueling que “passou da 7.ª posição para a 63.ª posição”.

Um atraso é considerado se o avião descolar ou aterrar 15 minutos depois da hora prevista. Durante o ano de 2018 foram analisados "os registos de 58 milhões de voos realizados” para que a amostra fosse considerada válida e “foram registados mais 80% dos voos pela OAG”, explica ainda a Skycop em comunicado.