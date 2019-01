O presidente do PSD abriu esta quinta-feira o conselho nacional a criticar e a tentar desmontar os motivos que levaram o antigo líder parlamentar do partido a desafiá-lo para as eleições diretas. "Nunca andei em manobras de corredor, conspirando contra quem é legitimamente eleito", terá dito Rui Rio, de acordo com informações recolhidas pelo i.

A intervenção do líder social-democrata foi aplaudida pelos seus apoiantes e Rio continuou o registo, assegurando que outros "estão à espera de ganhar uma eleição pela primeira vez na vida". A farpa tinha como destinatário Luís Montenegro. A questão das sondagens também não foi esquecida e o presidente do PSD lembrou que se seguissem as sondagens "Passos Coelho teria tido derrota estrondosa". Mais, Rui Rio lembrou que os resultados das últimas eleições autárquicas onde em alguns casos, o partido teve 25 por cento, um 'legado' de Passos Coelho que o presidente do PSD quis assinalar

O conselho nacional começou com a recusa do requerimento para que Luís Montenegro participasse no encontro, no qual não tem assento, mas também com alguma polémica em relação ao espaço destinado para os observadores, com vários lugares vazios e contestação dos críticos, porque a reunião é para quem pode ou deve participar.