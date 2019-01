O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro está a 500 metros do hotel onde decorre o conselho nacional do partido, no Porto, mas não vai receber um convite para participar. A mesa do conselho nacional recusou o pedido do autarca de Viseu, Almeida Henriques, porque não foi o próprio a pedi-lo, apurou o i.

Este argumento já era antecipado por apoiantes de Luís Montenegro e vários elementos da direção de Rui Rio usaram-no como mote para considerar que não faria sentido a presença do adversário do atual presidente do PSD.