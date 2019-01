O hacker Rui Pinto, suspeito do roubo dos e-mails do Benfica, assumiu esta quinta-feira que foi o “denunciante” no caso Football Leaks.

A informação foi revelada pela defesa de Rui Pinto, num comunicado citado pelo jornal Público.

Recorde-se que Rui Pinto foi detido na passada quarta-feira, em Budapeste, numa operação conjunta inédita entre as autoridades portuguesas e húngaras.



O hacker de 30 anos é suspeito de ter roubado os e-mails do Benfica, que foram divulgados pelo FC Porto.