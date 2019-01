Um carro explodiu, esta quinta-feira, no interior da Escola de Polícia General Santander, em Bogotá, na Colômbia, causando uma forte explosão. Há, pelo menos, oito mortos e 38 feridos.

Nas primeiras versões do acontecimento, citadas pelo jornal El Tiempo, um homem tentou entrar na escola de carro, mas ao ser parado pelos controladores de segurança, o indivíduo acelerou o veículo e embateu contra uma parede, provocando a explosão.

Segundo as autoridades colombianas, a possibilidade de se ter tratado de um atentado terrorista – com a utilização de um carro bomba – está a ser tida como uma possibilidade.

Apesar de não ter sido reivindicado, nos últimos meses registou-se um aumento dos ataques contra alvos policiais colombianos por parte dos rebeldes do Exército de Libertação Nacional, que se impõem contra o presidente conservador, Iván Duque. O presidente utilizou a sua conta de Twitter para classificar o ataque como um “miserável ato terrorista”.

#Quibdó | Estoy regresando de inmediato a Bogotá con la Cúpula Militar ante el miserable acto terrorista cometido en la Escuela General Santander contra nuestros policías. — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de janeiro de 2019

Entre as vítimas mortais está o condutor do automóvel. Os feridos estão a ser transportados para o hospital, mas não há informações sobre o seu estado. As autoridades já abriram uma investigação para identificar os detalhes do incidente.