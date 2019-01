O Novo Banco vai precisar de mais injeções de capital pelo Fundo de Resolução, no entanto, o presidente da instituição financeira não adiantou qual o valor que poderá ser necessário referente a 2018. “Estavam previstas as injeções de capital e essas injeções de capital terão lugar, criar uma expectativa errada sobre o tema é um erro, devemos ser claros”, disse António Ramalho. Mas como as contas de 2018 ainda não estão fechadas, o v valor necessário só será conhecido em março.

Cerca de 450 trabalhadores saíram do Novo Banco em 2018. “Fechámos o ano com 5.093 trabalhadores, o que significa que estamos praticamente naquilo que eram os objetivos de 2021 negociados com a Comissão Europeia”, disse. Recorde-se que, a instituição financeira está sob um programa de reestruturação, em que foi acordada a saída de milhares de funcionários, o que está a ser feito através de rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas.

O Novo Banco registou um prejuízo de 419,6 milhões de euros até setembro passado, que compara com os 419,2 milhões de euros do mesmo período de 2017. A gestão tem dito por várias vezes que os seus resultados são penalizados pelo legado com que ficou do BES.