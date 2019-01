Luís Montenegro, o antigo líder parlamentar do PSD que desafiou o atual presidente do partido para eleições diretas, garantiu ontem um apoio simbólico, o de Conceição Monteiro, a militante número dois do PSD, secretária, amiga e confidente de Francisco Sá Carneiro, a referência interna mais importante dos sociais-democratas. Para Conceição Monteiro, Luís Montenegro deve ser o líder do PSD “sem qualquer dúvida”. O apoio surgiu numa conversa a dois, testemunhada pelo i em casa de Conceição Monteiro onde ambos recordaram a história do PSD. Aliás, não é por acaso que Montenegro tem citado Francisco Sá Carneiro nas duas entrevistas que deu recentemente, tanto à TVI como à CMTV. Também Rui Rio citou um dos fundadores do partido, falecido em 1980, para responder ao repto de Montenegro. “A política sem risco é uma chatice e sem ética é uma vergonha”, afirmou o líder do partido logo no sábado passado para atacar “manobras táticas” e recusar eleições diretas.

Para Conceição Monteiro, o atual presidente do PSD é a “antítese do Francisco [Sá Carneiro]”, porque “o Francisco [Sá Carneiro ] vivia e fazia política com a pessoa no centro de todas as suas atuações”. Contudo, o líder social-democrata “tem ideias preconcebidas e atua para promover essas ideias e quem estiver no caminho facilmente é atropelado”. Rui Rio, “como líder, é como uma faca no meu coração”, disse ontem ao i a confidente de Sá Carneiro, frase que já tinha proferido à “Sábado” em janeiro do ano passado.

De realçar que Pedro Santana Lopes, o rosto principal do novo partido Aliança, sempre teve o apoio de Conceição Monteiro. Com a sua saída do partido, a antiga secretária não lhe seguiu as pisadas.

Luís Montenegro ouviu as palavras de Conceição Monteiro e quis destacar que “é um privilégio muito grande” receber o seu apoio, vendo nele “mais um sinal de esperança” para a sua estratégia. “[É] um sinal de esperança de que nós somos capazes de reunir a nossa família, discutir e cortar a tempo, como dizia Sá Carneiro, cortar a tempo para, colocando a sinceridade acima dos interesses pessoais de cada um, reunirmos, convergirmos, agregarmos as nossas forcas, e irmos à procura da confiança nos eleitores”, defendeu o antigo dirigente na véspera do conselho nacional decisivo para o futuro mais próximo do PSD.

“Espero que não seja uma luta feia. Espero que seja um conselho nacional elevado, espero que os argumentos não sejam pessoais, sejam políticos, sejam substantivos, sejam profundos naquilo que é a essência da política, na escolha de qual é o melhor caminho para executar um projeto”, pediu Luís Montenegro, numa altura em que ninguém arrisca antecipar um resultado final. O ex-deputado recorda que preferia outro palco que não o conselho nacional para a clarificação interna, até porque hoje só irá a votos uma moção de confiança à atual direção do PSD. Se a moção de Rio sair vencedora, Montenegro fica sem espaço para exigir eleições diretas.

Questionado pelo i se este cenário é uma derrota pessoal, Montenegro tem resposta pronta: “Se estivesse preocupado com derrotas pessoais, não assumiria a posição que assumi e esperava a derrota preanunciada nas eleições, aparecendo a seguir. Não estou minimamente preocupado com isso. Se eu estivesse preocupado com isso, não queria ser líder do PSD agora”.

Enquanto Montenegro tem dado entrevistas a explicar os motivos que o levaram a desafiar a atual liderança, Rio optou por cancelar os encontros partidários que já estavam agendados. E recusou falar sobre os problemas internos, só marcando iniciativas de visita a empresas. Hoje desmarcou-as para preparar o discurso inicial de defesa da sua moção de confiança.

Mito urbano e o seguro de costa Os partidos políticos em geral têm-se colocado à margem do debate interno no PSD, mas o facto de o primeiro-ministro ter assumido que a sua proximidade com Rio era “um dos maiores mitos urbanos” acabou por gerar algumas reações no PSD. Ontem, o ex-líder parlamentar social-democrata Hugo Soares, e apoiante desde a primeira hora de Montenegro, considerou que se Rio tivesse combatido o PS com a mesma “força e coragem” com que contesta os críticos internos, então “não estávamos hoje a discutir a liderança do PSD”. A ideia foi deixada no programa “Almoços Grátis”, da TSF, no lugar de Montenegro que optou por não participar no espaço de comentário esta semana. Mais, para Hugo Soares as declarações do Costa são “uma espécie de tentativa de seguro de vida ao próprio Rio Rio”.

Por seu turno, Carlos César, líder parlamentar do PS e residente naquele espaço de comentário, não se conteve e respondeu: “Não metam o Partido Socialista ao barulho, matem-se sozinhos”.