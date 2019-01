O líder do PSD, Rui Rio, testa hoje a sua liderança no conselho nacional, ao levar a votos o pedido de reforço de confiança na sua direção, um encontro que pode ficar marcado por uma guerra jurídica entre o voto de braço no ar, o nominal, ou o voto secreto. E qual é o motivo para a discussão? “Se houver voto secreto, Luís Montenegro ganha, se for de braço no ar, ganha Rui Rio”. Tem sido esta frase a mais ouvida pelo i entre militantes e dirigentes, do partido. O prognóstico é arriscado, mas será sempre renhido.

É que se a moção de confiança falhar, Rio terá de abrir caminho a eleições diretas e aceitar Luís Montenegro, antigo presidente do grupo parlamentar, como seu adversário para a presidência do partido. Em tese, a maioria das decisões são votadas de braço no ar em conselho nacional. Porém, dez por cento dos conselheiros, ou seja, 14 dos seus membros, pode pedir voto secreto. E é o que acontecerá hoje do lado dos apoiantes de Luís Montenegro, para quem já foi pedido o direito de falar ao conselho nacional. Ora, do lado dos apoiantes de Rio, a tese tem sido a oposta. Todos devem assumir as responsabilidades e a moção de Rio deve ser votado de braço no ar. Mota Amaral, ex-presidente do Parlamento, sugeriu o voto nominal, um a um. Guilherme Silva, antigo vice-presidente do Parlamento, começa por reconhecer que, “por princípio o voto é secreto”, mas neste caso é preciso ver “quem é que apoia quem”. Mais, “esta circunstância exige que cada um dê a cara. Esta coisa de cozinhar o voto secreto é a solução do medo”, afirmou ao i o ex-dirigente. Tanto Guilherme Silva como Mota Amaral apoiam Rio.

Sem apoiar ninguém, Jorge Bleck, advogado que fez parte da Comissão Política Nacional do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa nos anos 90, diz que a discussão não faz sentido. “A regra que lá está não tem outra interpretação possível. Se há dez por cento dos presentes que pedem voto secreto, tem de ser obrigatoriamente voto secreto. Não há outra alternativa. E tudo o resto é golpe”, afirmou ao i o advogado. Mas, entre os apoiantes de Montenegro já se fazem consultas a juristas e denuncia-se também o risco de uma “fraude à lei”, caso haja votação nominal ou de braço no ar, contrariando o pedido de dez por cento do conselho nacional. Mas, há quem ainda nem tenha decidido como prefere votar a moção, como é o caso de Luís Rodrigues, antigo deputado que não apoiou ninguém nas últimas eleições diretas.

Além da potencial guerra jurídica, o autarca de Viseu Almeida Henriques entregou um requerimento ao presidente da mesa do conselho nacional, Paulo Mota Pinto, para que Montenegro possa ter direito a falar hoje aos conselheiros. O i questionou Mota Pinto para saber se aceita o pedido, mas não obteve resposta em tempo útil.

O histórico do PSD Rui Machete afirmou ao i que não vai ao conselho nacional, porque tem um compromisso “inadiável”. E criticou o local e a hora escolhidos para a reunião. “O Conselho foi marcado com poucos dias de antecedência e no Porto, coisa que é legal em termos estatutários, mas é um pouco inesperada, porque um conselho deste género devia ser convocado para a cidade sede, ou seja, Lisboa. E depois há também a questão da hora, que é má. Se fosse à noite eu conseguiria ir”, explicou.

Caso pudesse ir, Rui Machete votaria contra a moção de confiança. “Eu participei na campanha de Santana Lopes para as eleições internas. Infelizmente ele saiu do partido e agora já não o acompanho, mas decorre daí que, como Rui Rio não desfez a impressão desfavorável que eu tenho da sua liderança, não terá o meu voto a favor na moção de confiança”, justificou. *com Beatriz Martinho