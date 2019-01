Este ano, a lista de freguesias em risco de incêndio é mais longa. São mais 93 do que em 2018. Ao todo, existem 1142 onde a limpeza do terreno é prioritária.

O Governo divulgou, esta quinta-feira, o mapa das freguesias de primeira e segunda prioridade para limpeza no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI).

O mapa consta de um despacho conjunto do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

O documento define ainda os prazos para a realização das ações de fiscalização que devem incidir sobre as áreas prioritárias.

O despacho determina que a fiscalização da limpeza de terrenos confinantes a edificações, abrangendo um perímetro de 50 metros, aglomerados populacionais e áreas industriais, num raio de 100 metros, se efetue entre os dias 1 de abril e 31 de maio.

Já a fiscalização da limpeza das faixas de proteção das redes viária e ferroviária e das linhas de transporte e distribuição de energia elétrica será efetuada entre os dias 1 e 30 de junho.

O documento sublinha ainda que “a definição das prioridades não isenta os agentes fiscalizadores do cumprimento de todas as disposições previstas no SNDFCI, não limitando a fiscalização às áreas e períodos referidos”, lê-se num comunicado do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.