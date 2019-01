O Rio Ave abriu as portas do estádio para cumprir o sonho do Simão Sampaio: conhecer os jogadores. A criança de oito anos sofre de Encefalopatia Mioclónica Precoce, uma doença rara, e, na passada quarta-feira, teve a oportunidade de estar com o plantel que tanto admira.

Acompanhado pelos pais, Simão visitou o estádio, conheceu os jogadores e ainda recebeu umas chuteiras de Fábio Coentrão, capitão da equipa, e umas luvas de César Gomes, guarda-redes e treinador.

Para além de terem proporcionado ao jovem um dia inesquecível, o Rio Ave anunciou que vai leiloar uma camisola autografada pelo plantel com o objetivo de angariar fundos para os tratamentos médicos de Simão. Segundo o clube, os tratamentos do Simão têm um custo que ultrapassa os 5.300 euros por ano.

Segundo equipa de Vila do Conde, a família do jovem está inserida no programa de cooperação com a Raríssimas.