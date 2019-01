Esta quinta-feira foram divulgadas pela polícia húngara as imagens da detenção do alegado hacker dos emails do Benfica, Rui Pinto.

"Investigadores do departamento criminal da polícia de Budapeste, a 16 de janeiro de 2019, no distrito Budapest VII. Neste distrito, um homem português de 30 anos foi detido depois do mandado de prisão emitido pelas autoridades portuguesas a 15 de janeiro. Com base no Mandado de Captura Europeu, os agentes apreenderam ainda objetos suspeitos de estarem na posse do homem. O homem foi detido e o processo de libertação está a decorrer", lê-se num comunicado da polícia húngara.

Recorde-se que Rui Pinto foi detido na última quarta-feira em Budapeste, numa ação conjunta das autoridades húngaras com a Polícia Judiciária (PJ).

Em causa estão crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo.