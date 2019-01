Depois do casamento secreto de Miley Cyrus e Liam Hemsworth começaram os rumores de que a cantora estaria grávida. A publicação de fotografia em que Cyrus parece ter uma barriga saliente poderia ser a confirmação, no entanto a cantora veio pôr fim aos rumores.

Numa publicação na sua conta de Twitter, Miley Cyrus garantiu que não está grávida mas aproveitou o momento para agradecer o carinho dos fãs. “Também estamos felizes por nós” Empolgados com esta nova fase das nossas vidas”, escreveu

A cantora utilizou ainda a publicação para brincar com o ovo que se tornou viral nas redes sociais, colocando precisamente um ovo à frente da barriga. “Podem deixar-me em paz e voltarem a fixar o ovo”, acrescentou.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz