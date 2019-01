Deflagrou esta quinta-feira um incêndio na Universidade de Lyon 1 em Villeurbanne, França, na sequência de várias explosões.

Vários edifícios na zona tiveram de ser evacuados, adianta a Universidade através do Twitter.

Segundo o canal francês ‘BFM TV’, várias explosões foram ouvidas no campus da Universidade. O incêndio terá deflagrado no terraço, na sequência da explosão de várias botijas de gás que aí estavam armazenadas durante obras que estavam a ser realizadas no local.

O mesmo canal escreve que há relatos de três feridos ligeiros.

De acordo com os pontos de situação feitos pela instituição no Twitter, o incêndio está sob controlo, mas os bombeiros vão intervir todo o dia para evitar reacendimentos.

Explosion sur le campus de la Doua à Lyon (bâtiment Mendes) pic.twitter.com/btbeEiG2KJ — eliote.pk (@eliote_sama) January 17, 2019