João Sousa, o tenista número um português e 44.º no ranking mundial, qualificou-se, esta quinta-feira, para a terceira ronda do Open da Austrália, depois de ter vencido o alemão Philipp Kohlschreiber, 34.º do ranking’, num jogo de cinco sets.

O tenista é o único português ainda em competição e bateu o adversário numa partida que demorou quatro horas e 18 minutos.

Sublinhe-se que na primeira eliminatória, João Sousa também teve de ir a cinco sets para conquistar a vitória sobre o argentino Guido Pella, em 66.º no ranking.

Na próxima ronda, o tenista português vai defrontar o japonês Kei Nishikori, número nove do mundo.