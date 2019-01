A chuva volta a dar tréguas esta quinta-feira. O sol volta a brilhar em grande parte do continente, à exceção dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, onde poderá ocorrer chuva fraca.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou, no entanto, para forte nevoeiro matinal, condição que pode prejudicar a circulação rodoviária durante a manhã.

A situação melhora à tarde, com o sol a brilhar em Lisboa, distrito no qual as temperaturas podem variar entre os 8 e os 13 graus.

No Porto, a temperatura mínima é de 5 graus, e a máxima é de 13 graus.

O distrito mais frio, esta quinta-feira, será Bragança, com os termómetros a poderem chegar aos dois graus negativos, a máxima prevista é de 10 graus.